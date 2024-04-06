Стало известно об обстановке в Часове Яре к утру «Архангел спецназа Z»: штурмовики выбивают ВСУ из опорников в Часове Яре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовики 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ наносят удары по украинским военным в районе Часова Яра на севере ДНР, выбивая противника в лесных массивах из укрепленных опорников, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Российские военные зачистили еще одну траншею, где ранее закрепились бойцы ВС Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал опубликовал снятое дроном видео, на котором видно, как по объектам в черте города наносятся артудары. Над Часовым Яром видна небольшая дымка после прилета снарядов. Как уточнили авторы канала, бои идут сложные, противник стягивает резервы.

По городу плотно работает артиллерия и авиация НАРами С-8, — говорится в публикации.

«Архангел спецназа Z» ранее сообщал, что украинское командование подтягивает резервы для контратаки в районе города Часова Яра. ВСУ применяли большое количество FPV-дронов и начали подготовку к активной обороне. Российские силы полностью «продавили лес» вдоль железной дороги и вышли к дачному поселку. Минобороны РФ данные не подтверждало.

5 апреля советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.