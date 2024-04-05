В действиях ВСУ увидели подготовку контратаки в Часовом Яру «Архангел спецназа Z»: ВСУ стягивают резервы для контратаки в Часовом Яру

Фото: МО Украины

Украинское командование подтягивает резервы для контратаки в районе города Часов Яр на севере ДНР, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его данным, ВСУ применяют большое количество FPV-дронов и готовятся к активной обороне. Минобороны РФ данные не подтверждало.

Как сообщил канал, подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ расширяют зону контроля в лесу. Российские силы полностью «продавили лес» вдоль железной дороги и вышли к дачному поселку.

В самом Часовом Яре украинские военные занимают подвалы, их в городе очень много. «Архангел спецназа Z» утверждает, что канал Северский Донец — Донбасс не взят, с Южной стороны к нему двигаются «дружеские подразделения ВДВ». Военкоры назвали обстановку тяжелой, по их данным, «идут штурмовые действия».

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра в Донецкой Народной Республике. По его словам, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что попытка захода в Часов Яр по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих. По мнению военкора, пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.