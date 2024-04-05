«Самоубийственно»: Коц оценил риски для ВС РФ в Часовом Яре Военкор Коц предостерег от захождения ВС РФ в Часов Яр по единственной дороге

Фото: МО РФ

Попытка захода в Часов Яр в Донецкой Народной Республике по единственной дороге была бы самоубийственной для российских военнослужащих, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он прокомментировал информацию о вхождении ВС РФ в пригород населенного пункта. По мнению военкора, пока не стоит торопиться с заявлениями о закреплении российских подразделений на окраинах Часова Яра.

Я бы не стал торопиться с новостями о закреплении наших подразделений на окраинах города. Да, мы подошли к микрорайону «Канал» с востока. Однако заходить в город по единственной дороге — самоубийственно, — написал Коц.

Военкор выразил уверенность, что как только ВС РФ закрепятся на восточной окраине Часова Яра, они смогут начать подтягивать северный и южный фланги. После этого появится возможность взять город в клещи. При этом российским войскам необходимо продавливать Богдановку, а также двигаться от Красного, чтобы заходить с юго-востока.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военнослужащие вошли в пригород Часова Яра. Он отметил, что украинские военные за год возвели там серьезный укрепрайон, а сам город заминирован. В связи с этим бойцы продвигаются выверено.