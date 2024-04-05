Гагин: ВС России вошли в пригород Часова Яра

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России вошли в пригород Часова Яра, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские военные за год возвели в городе серьезный укрепрайон, поэтому российские военнослужащие продвигаются выверенно, а сам город заминирован.

От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. <...> Скажем так, мы уже в пригороде. <...> У них (у ВСУ. — NEWS.ru) было около года для подготовки к этому штурму. Это существенный срок, и они подготовились, — сказал Гагин.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов заявил, что взятие Часова Яра станет переломным моментом в битве за Донбасс. По его словам, это откроет путь российским военным на Краматорск и Славянск, где расположены крупные заводы по ремонту военной техники.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров. По его данным, одна из дивизий ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России эту информацию не комментировало.