Назван переломный момент в битве за Донбасс Эксперт Глазунов: взятие Часова Яра станет переломным моментом битвы за Донбасс

Фото: МО РФ

Взятие Вооруженными силами России Часова Яра в ДНР под свой контроль станет переломным моментом битвы за Донбасс, заявил в беседе с Lenta.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. По его словам, это откроет путь российским военным на Краматорск и Славянск. Там располагаются мощные заводы, где ремонтируется тяжелая техника и готовится оружие для ВСУ, добавил военный эксперт.

Краматорск вместо Донецка стал украинским центром Донецкой области. Захват такого областного центра будет означать, что битва за Донбасс закончена, — объяснил Глазунов.

3 апреля координатор по межпарламентским связям с ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что Вооруженные силы РФ практически вышли на границы города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. По его словам, для этого осталось преодолеть около 500 метров. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Как считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. По его словам, украинские военные не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение противникам в этом районе.

В свою очередь генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что рост интенсивности наступления российских войск под Часовым Яром обернулся для Вооруженных сил Украины опасной ситуацией. Он также призвал соотечественников готовиться к боям за Харьков.