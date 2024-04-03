На Украине рассказали о судьбе Часова Яра Майор ВСУ Лапин: Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска

Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе. По его словам, ВСУ не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение украинцев в этом районе.

Та же история ожидает Часов Яр на фоне отчетов о наших проблемах с оборонными рубежами. Меня это не очень тешит, — сообщил Лапин.

Вооруженные силы России взяли последний опорный пункт ВСУ в Авдеевке 19 февраля. Флаг РФ был водружен на коксохимическом заводе. Оценивая результаты сражения за город, французские эксперты заявили, что причина поражения украинской армии кроется в плохом командовании. По словам корреспондента телеканала LCI Шарлин Урель, отступление ВСУ также было организовано плохо, из-за чего многие бойцы армии Украины оказались в плену.

Ранее подполковник Луганской Народной Республики в отставке военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают войска под Часов Яр для стабилизации ситуации на Донецком направлении. По его словам, дополнительные силы перебрасываются с тыловых зон, также задействуются резервы командования сухопутных войск.