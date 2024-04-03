ВС РФ осталось полкилометра до выхода на границы Часов Яра Депутат Водолацкий: для выхода на границы Часов Яра армии РФ осталось 500 метров

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ практически вышли на границы города Часов Яр в ДНР, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий. По его словам, для этого осталось преодолеть около 500 метров. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

Что касается Часов Яра, то осталось где-то около полукилометра для того, чтобы выйти на границы Часов Яра, — отметил депутат.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении составило 650 метров. 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжала наступление и занимала опорные пункты противника, приближаясь к городу, уточняли журналисты.

Ранее Министерство обороны РФ передавало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.