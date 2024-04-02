Украинский генерал рассказал правду о положении ВСУ под Часовым Яром Украинский генерал назвал ситуацию в районе Часова Яра опасной для ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Из-за повышения интенсивности наступления с российской стороны под Часовым Яром для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась очень опасная ситуация, заявил на YouTube-канале «Первый Западный» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он призвал соотечественников готовиться к боям за Харьков.

Я бы сказал, что в настоящий момент в районе Часова Яра сложилась самая трудная ситуация. Это, вероятно, самая опасная ситуация, — заявил военный, признав высокие потери ВСУ из-за российского наступления.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что продвижение российских войск лишает город Часов Яр стратегического значения для Вооруженных сил Украины. По его словам, ранее этот населенный пункт в ДНР играл роль важного логистического хаба ВСУ.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» писал, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров. По его данным, одна из дивизий ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России данную информацию не комментировало.