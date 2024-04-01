Стало известно о приближении ВС РФ к важному городу в ДНР «РВ»: российским силам осталось 650 метров до Часова Яра

Фото: МО РФ

Расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Отмечается, что 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

В этом направлении российские войска заняли лесополосу, идущую от восточной окраины Лиственного леса к заказнику Ступки-Голубовские. Также ВС РФ продолжают штурмы в Богдановке и в районе Ивановского.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль поселок Водяное у Авдеевки. Боевую задачу выполнила 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

О продвижении Вооруженных сил России сообщает и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В интервью YouTube-каналу Dialogue Works он заявил, что происходит это, несмотря на распутицу, в то время как западные танки, находящиеся на вооружении Киева, утопают в грязи.

Британский эксперт Александр Меркурис объясняет, что ВСУ теряют возможность перебрасывать войска. Причиной тому называются удары российских сил по энергообъектам на Украине. Он отмечает, что Киев использует для транспортировки поезда на электрической тяге.