В Киевской области сообщили о последствиях удара по региону ТСН: частное предприятие повреждено в Киевской области в ходе воздушной тревоги

Фото: ДСНС Украины

В поселке Макарово Киевской области в ночь на субботу, 6 апреля, повреждено частное предприятие, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на слова председателя населенного пункта Вадима Токаря. Утверждается, что здание получило повреждения в результате падения обломков.

Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий, — пояснил Токарь.

Ранее в Харькове прогремело несколько взрывов. По данным представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева, в черте города было два прилета, был уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Как написал в Telegram-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор Сич».

Также ранее в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области, в результате в некоторых районах наблюдаются проблемы с подачей электричества. В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и круглосуточно.