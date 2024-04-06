Над Белгородской областью сбили 10 ракет Vampire

Фото: AlphaSpecnaz/Global Look Press

Около 07:00 мск 6 апреля была пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию и сообщил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. По его данным, осколками посечены три автомобиля, на месте работают оперативные службы. Глава региона добавил, что после воздушной атаки выявлены повреждения в 12 многоквартирных домах, пострадали детская поликлиника, повреждены кровля спортивного комплекса «Луч» и фасад здания коммерческого предприятия

В Белгородской области прорабатывается введение поправок, согласно которым выпускники смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания, сообщил министр образования региона Андрей Милехин. По словам чиновника, для реализации этой идеи в неприграничных районах будут созданы специальные пункты.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ запустили по Ростовской области свыше 40 БПЛА из районов ДНР, которые не находятся под контролем ВС РФ. Он не исключил, что десятки украинских дронов взлетели из района Часова Яра, Краматорска или Славянска. По его мнению, это также могли быть диверсанты, запустившие БПЛА с территории России.