В МАГАТЭ заявили о реальной угрозе для Запорожской АЭС Гросси: ЗАЭС угрожает реальная опасность

Фото: IAEA/XinHua/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Запорожской АЭС из-за отключения резервной линии энергоснабжения угрожает реальная опасность, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что причины отключения до сих пор неизвестны, но меры были предприняты после сообщений о военной активности в регионе.

О ней также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов, — говорится в сообщении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Глава МАГАТЭ напомнил, что ЗАЭС была закрыта с начала вооруженного конфликта, поэтому вряд ли ситуация будет иметь какие-либо последствия для общественной безопасности. Однако потенциальные риски существуют, поэтому он пообещал следить за ситуацией на объекте.

В марте Рафаэль Гросси в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС не смог назвать виновную в ударе сторону. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. По его словам, в уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.