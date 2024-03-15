МАГАТЭ не назвало виновных в ударе по Запорожской АЭС МАГАТЭ в официальном заявлении не сообщило о виновных в атаке на ЗАЭС 13 марта

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии в официальном заявлении на тему атаки на объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС (ЗАЭС) не назвало виновную в ударе сторону, стало известно из опубликованного на сайте сообщения гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. По его мнению, боевые действия рядом с атомным объектом сегодня стали повседневной реальностью.

По этой причине я вновь призываю к максимальной сдержанности и полному соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности ООН в мае прошлого года, — подчеркнул он.

14 марта директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомной станции. По данным представителей АЭС, если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальными.

Кроме этого, эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили об услышанном взрыве недалеко от Запорожской АЭС. После него последовала стрельба близ объекта или на нем. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район, однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».