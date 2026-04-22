22 апреля 2026 в 01:31

США призвали союзников к самостоятельной защите

США намерены пересмотреть распределение оборонной нагрузки между союзниками, сделав акцент на том, что региональные угрозы должны в большей степени отражаться самими партнерами Вашингтона, говорится в справочных материалах к проекту бюджета Военного министерства страны на 2027 финансовый год. В приоритете будет стоять защита собственной территории, а также сдерживание Китая.

В документе указано, что в это время союзники США должны взять ответственность за безопасность в собственных регионах. Также в документах говорится о формировании «новой парадигмы разделяемой ответственности», предполагающей сокращение роли США в обеспечении безопасности союзников.

Соединенные Штаты ставят приоритетом оборону континентальной части страны и сдерживание Китая, а наши союзники должны играть главенствующую роль в отражении угроз в их собственных регионах, — отмечается в материалах Пентагона.

Кроме того, военное ведомство инициирует новый глобальный стандарт оборонных расходов. Для союзных государств это до 5% ВВП. По замыслу Вашингтона, это должно усилить их собственные оборонные возможности.

Ранее стало известно об истощении ракетного арсенала США. Вашингтон может столкнуться с дефицитом из-за больших расходов в ходе конфликта с Ираном. На восстановление запасов может уйти несколько лет.

