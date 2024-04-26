В ДНР сообщили о жертвах при обстреле со стороны ВСУ Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Среди раненых оказался один ребенок.

Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц, ранения получили пять гражданских лиц, в том числе ребенок — мальчик 2010 года рождения, — говорится в сообщении.

Всего за сутки в ДНР зафиксировали не менее семи вооруженных атак ВСУ. Повреждения получили шесть жилых домостроений и один объект инфраструктуры.

В Минобороны России ранее сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» ВСУ в Белгородской области. По данным ведомства, над регионом были поражены две ракеты.

В ночь на пятницу, 26 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что в областном центре запущены сирены ракетной опасности. Он призвал местных жителей спрятаться в укрытиях и не приближаться к окнам.

До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.