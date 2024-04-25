В США заявили, что Украина тайно получила ракеты ATACMS NYT: США тайно поставили Украине более 100 ракет ATACMS

Фото: Army Maj. Jacqwayne Griffin

США тайным образом поставили на Украину как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS, они уже применялись для ударов по России, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. Газета утверждает, что данные ракеты использовались для атак по российским аэродромам.

По информации издания, решение о тайной передаче вооружения было принято в середине февраля лично президентом США Джо Байденом. Их поставки вошли в пакет военной помощи Украине на сумму $300 млн, в котором также были кассетные вариации дальнобойных ракет.

Газета отмечает, что Байден опасался эскалации конфликта с Россией, поэтому данное решение не афишировалось. В материале говорится, что ВСУ уже использовали ATACMS, однако пока невозможно проверить эту информацию. При этом издание напоминает о недавнем заявлении президента Украины Владимира Зеленского, поблагодарившего США и отметившего, что ракеты уже зарекомендовали себя.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что США поставляют на Украину вооружения все с большей дальностью поражения. Он подчеркнул, что это никак не повлияет на ход СВО, Россия «добьется своего». По словам Пескова, в конечном итоге это только добавит проблем Киеву.