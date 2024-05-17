Военэксперт объяснил, в чем сложность борьбы с беспилотниками ВСУ Эксперт Клинцевич: борьбу с БПЛА ВСУ затрудняет расположение цехов по их сборке

Фото: МО Украины

Уничтожить все пункты производства дронов на территории Украины довольно сложно, заявил в беседе с NEWS.ru глава Центра изучения военных и политических конфликтов военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, удары по таким объектам могут привести к потерям среди гражданских.

Если это сделать, то будет большая гибель гражданских, потому что ВСУ организуют производство, фактически прикрываясь мирным населением, — объяснил он.

Эксперт добавил, что сборка беспилотников, которые имеются на вооружении украинской армии, относительно проста в техническом плане. По его словам, это упрощает и поиск локаций для сборочных цехов.

Сейчас существует огромное количество уже готовых наборов, где есть сам планер, двигатель, блоки навигации и все остальное. Как говорится — запускай без проблем. Поэтому технически организовать производство таких ударных дронов ВСУ могут в любом подвале, в подземном паркинге любого торгового центра или в квартире жилого дома, — подчеркнул Клинцевич.

ВСУ в ночь на 17 мая провели самую масштабную атаку беспилотниками по Севастополю и Краснодарскому краю. По информации Telegram-канала «Рыбарь», атака на Севастополь велась несколько часов, только один сбитый дрон ВСУ повредил Балаклавскую ТЭЦ.