Самая массированная атака БПЛА ВСУ на юг России: какой ущерб нанесен 17 мая

Фото: МО Украины

ВСУ сегодня ночью, 17 мая 2024 года, провели самую масштабную атаку беспилотниками по Севастополю и Краснодарскому краю, сообщает Telegram-канал «Рыбарь». Какие объекты повреждены, сколько БПЛА уничтожено?

Что пишут военкоры об атаке ВСУ на Севастополь

По данным «Рыбаря», атака на Севастополь велась несколько часов, только один сбитый дрон ВСУ повредил Балаклавскую ТЭЦ.

«Всего подразделениями 31-й дивизии ВВС и ПВО были сбиты 46 БЛА, пять подавлены средствами РЭБ. Еще девять беспилотников уничтожены стрелковыми отрядами группировки обороны Крыма. Однако без повреждений не обошлось: один из подавленных БЛА все же смог дотянуть до Балаклавской ТЭЦ. Из-за этого большая часть города осталась без электричества. На текущий момент идет восстановление энергообеспечения (как минимум две трети абонентов уже подключено). Одновременно с налетом БЛА Севастопольскую бухту атаковали семь безэкипажных катеров. Четыре из них смогли прорваться через боновые заграждения и были уничтожены на ближних подступах, а еще три подбиты у Севастополя. Восьмой БЭК был обездвижен вертолетом морской авиации, а его фотографии на побережье Крыма в итоге и облетели интернет. Девятый дрон также был подбит около часа назад западнее Севастополя», — сообщают авторы канала.

Военный эксперт Борис в своем Telegram-канале сообщил, что ремонтные бригады смогли к 14 часам по московскому времени запитать почти 90% всех потребителей после повреждений на ТЭЦ.

«В Севастополе благодаря интенсивной работе ремонтных бригад к 14 часам запитано уже 85–87% потребителей (цифра сейчас скачет в этом зазоре). Утром после атаки было 59%. Работы будут продолжаться до завтра, так что локальные отключения еще возможны, но стоит отметить хорошую подготовку и скорость работы ремонтных бригад», — отметил он.

Фото: МО Украины

Что известно об атаке на Краснодарский край

Основной удар БПЛА ВСУ в Краснодарском крае пришелся на нефтебазы в Новороссийске и Туапсе, рассказали авторы канала «Рыбарь».

«Целью были нефтебазы, промзона и городской порт. Всего по состоянию на 12:00 сбито более 60 БЛА над Новороссийском и на ближних подступах. Есть информация, что для атаки на порт использовались БЭКи, но на данный момент подтвердить или опровергнуть информацию не можем. Сами беспилотники, учитывая маршрут их полета, с высокой вероятностью заходили на Новороссийск через Азовское море, а пуск, скорее всего, был осуществлен со стороны Запорожской области», — пишет «Рыбарь».

В Туапсе также была атакована нефтебаза, а дрон, предположительно, пролетел через Горячий Ключ и зашел с тыла, говорится в публикации Telegram-канала.

«Как мы прекрасно видим, атаки ВСУ вновь выросли по числу применяемых средств. Это самое крупное нападение за все время СВО, целью которого было поражение энергообъектов в Севастополе и Краснодарском крае, а также перегрузка систем ПВО», — подчеркнул «Рыбарь».

Глава Туапсинского района в своем Telegram-канале сообщил, что в Туапсе все предприятия и учреждения после атаки БПЛА работают в штатном режиме.

«Целью киевского режима было нанести урон гражданской инфраструктуре и посеять панику среди нашего населения. Отдать должное, туапсинцы на провокации не поддались. Жизнь в Туапсе продолжается в штатном режиме. Работают предприятия, детские сады и школы», — написал он.

Что рассказали в Минобороны про ликвидацию дронов ВСУ

В российском военном ведомстве сегодня утром, 17 мая, сообщили, что средства ПВО минувшей ночью ликвидировали 96 украинских беспилотников над территорией Крыма, Краснодарского края, Белгородской и Курской областей.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 БПЛА над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА — над территорией Краснодарского края, шесть БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Курской области. В течение ночи морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.

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