Запад поставит Украине истребители F-16 вместе со всеми вооружениями к ним

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Страны коллективного Запада передадут Украине не только истребители-бомбардировщики F-16, но и весь комплект вооружений к ним, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун. По его данным, пять групп украинских летчиков сейчас проходят обучение на американских истребителях F-16 в Великобритании, Дании, США и Франции.

Выступая на слушаниях в комитете по делам ВС палаты представителей Конгресса США, Браун отметил, что Украина получит не только истребители, обученных летчиков и обслуживающий персонал. Пентагон гарантирует Киеву полный комплект системы вооружений.

Военный эксперт Александр Шарковский ранее предположил, что украинские пилоты, прошедшие обучение на американских истребителях F-16, начнут летать на боевые задания с аэродромов в Польше и Румынии (обе страны — в НАТО). Он не исключил, что в кабинах F-16 окажутся не граждане Украины, а ветераны боевых действий в Ираке из США.

ВСУ совершают атаки малым количеством крылатых ракет ATACMS, чтобы прощупать российскую оборону, предположил накануне Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Киев никогда не скрывал желания нанести удар по стратегическим объектам в регионе. Текущие атаки лишь «тренировка по уничтожению целей» для ВС РФ, добавил эксперт.

До этого депутат Леонид Ивлев выразил мнение, что ВСУ могут снова попытаться ударить по территории Крыма оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. По его данным, минувшей ночью по полуострову было выпущено 12 таких снарядов, они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Минобороны России не подтверждало эту информацию.