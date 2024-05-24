Высокоточные умные бомбы США оказались бесполезны против России Reuters: ВС России научились подавлять высокоточные бомбы США

Фото: Dale Greer, Air National Guard

Высокоточные умные бомбы США GLSDB оказались бесполезны в руках Вооруженных сил Украины, заявил обозреватель Reuters Майк Стоун. По его словам, российские средства РЭБ просто заставляют снаряды отклоняться от цели.

Помехи возникают, когда на территорию передается огромное количество энергии, заглушающей сигнал устройства. Россия использовала эту тактику в отношении украинских радиостанций, беспилотных летательных аппаратов и даже 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов Excalibur с GPS-навигацией, — отметил журналист.

Стоун добавил, что GLSDB являются боеприпасами наземного базирования и обладают повышенным радиусом действия. Эти снаряды подходят для использования в HIMARS. Компания-производитель Boeing уже заявила, что знает о проблеме, уточнил журналист. По его данным, на исправление ситуации потребуется не один месяц.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что нецелесообразно «пускать в ход» какие-либо спекуляции относительно использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. По его словам, у Германии на этот счет «ясные правила». При этом о чем именно идет речь, немецкий канцлер уточнять не стал. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли удары по РФ из западного оружия красной линией.

Также официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель указал, что Соединенные Штаты не поощряют и не разрешают удары Украины по российской территории. По его словам, Вашингтон неоднократно говорил, что в конечном итоге Киев самостоятельно принимает решения об атаках и военных операциях.