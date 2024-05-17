SpaceX «ослепила» ВСУ перед наступлением ВС РФ в Харьковской области WP: спутники Starlink вышли из строя перед наступлением ВС РФ под Харьковом

Вооруженные силы Украины буквально ослепли перед наступлением ВС России в Харьковской области, рассказал командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист в беседе с Washington Post. По его словам, спутники Starlink, принадлежащие компании SpaceX, разом вышли из строя. Украинским военным приходилось ориентироваться по радио и телефонам, объяснил боец.

В какой-то момент мы остались полностью слепы. Это была самая большая проблема: мы не видели, как они двигались, работали только по радио или по телефонам, где они еще работали, — рассказал Артист.

Украинские военнослужащие также отметили, что на фоне задержки американской помощи им не хватает вооружения для ведения ответного огня. Они добавили, что это также влияет на возможности по созданию более сильной обороны.

Ранее американский предприниматель Илон Маск сообщил, что спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку. По словам бизнесмена, это произошло из-за геомагнитной бури. Маск отметил, что буря стала крупнейшей за длительное время. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) в свою очередь сообщили, что правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5.