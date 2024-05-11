В США назвали причину повышенной нагрузки на спутники Starlink Маск заявил о повышенной нагрузке на спутники Starlink из-за магнитной бури

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Спутники Starlink испытывают повышенную нагрузку, написал американский предприниматель Илон Маск в соцсети X (Twitter). По словам бизнесмена, это произошло из-за геомагнитной бури.

Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают, — уточнил предприниматель.

Маск отметил, что буря стала крупнейшей за длительное время. В Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) в свою очередь сообщили, что правительство США впервые с октября 2003 года выпустило предупреждение о геомагнитной буре силой G5 и пятнах на Солнце, превышающих площадь Земли в 17 раз.

Ранее в Пентагоне заявили о сотрудничестве США, Украины и компании Илона Маска SpaceX. Помощник главы оборонного ведомства по космической политике Джон Пламб пояснил, что партнерство призвано помешать несанкционированному доступу России к Starlink в приграничных районах. По его словам, Вашингтон намерен продолжить борьбу с этой проблемой.

Пламб добавил, что в настоящий момент США «успешно противодействуют» использованию Starlink российской стороной. Также он выразил уверенность в том, что Москва продолжит попытки найти способы использовать спутники и другие коммерческие системы связи.