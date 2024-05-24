В Европе обсудят новые поставки оружия Украине Главы МИД стран ЕС обсудят новые поставки вооружений Украине 27 мая

Фото: defense.gov

В понедельник, 27 мая, в Евросоюзе состоится обсуждение новых военных поставок Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель объединения, передает ТАСС. По его словам, в мероприятии примут участие министры иностранных дел 27 государств — членов ЕС.

Этот Совет — про военную помощь Украине: снаряды, противовоздушная оборона, любая необходимая военная помощь, — сказано в сообщении.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру заявил, что существуют «ясные правила» относительно использования Украиной западного оружия для ударов по территории России. По его словам, нецелесообразно «пускать в ход» какие-либо спекуляции на этот счет. При этом о чем именно идет речь, немецкий канцлер уточнять не стал.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны не обладают оружием, которое могло бы повлиять на ход спецоперации на Украине в пользу Киева. По его словам, истребители F-16, как только они доберутся до Украины, ждет та же участь, что и расхваленные западные танки Leopard и Abrams. По словам Небензи, это подтверждают и различные военные эксперты не только в России.