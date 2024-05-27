«Так не работал никто»: эксперт рассказал об успехах российских систем РЭБ Эксперт Алехин: Россия дальше всех продвинулась в развитии систем РЭБ

Фото: МО РФ

Россия как никто другой продвинулась в разработке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал NEWS.ru военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин. По его мнению, по сравнению с началом СВО нынешняя система РЭБ на вооружении ВС РФ — это «небо и земля».

Мы придаем огромное значение РЭБ, новые разработки, которые применяются непосредственно в Белгородской области, дают положительный результат. Так, как работает РЭБ на Белгородчине и Харьковском направлении, еще никто никогда не работал в истории военных конфликтов, — сказал эксперт.

По его оценке, современные системы РЭБ во взаимодействии с беспилотниками, средствами разведки и артиллерией активно применяются на двух направлениях: южном (Крым) и белгородско-харьковском. При этом меняется не только техническая начинка, но и тактика использования комплексов.

Пока еще не знаю деталей, но точно могу сказать, что тактика применения РЭБ меняется, новшества вводятся, — поделился Алехин.

Ранее газета The New York Times написала, что благодаря российской РЭБ некоторые виды американского высокоточного оружия, переданные Украине, оказались неэффективными в бою, а их точность сильно снизилась. Издание ссылается на секретные отчеты ВСУ, в которых говорится, что в начале поставок высокоточное оружие из США показывало высокую эффективность, однако российские войска «адаптировались». Например, украинцы вынуждены были отказаться от использования 155-мм управляемых артиллерийских снарядов Excalibur.

Кроме того, российские средства РЭБ глушат системы Starlink, от которых зависят все военные коммуникации Украины. Это грозит ВСУ серьезными проблемами, считает британский аналитик Александр Меркурис.