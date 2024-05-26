В Британии рассказал о грядущей катастрофе для ВСУ Меркурис: глушение системы Starlink в зоне СВО станет катастрофой для ВСУ

Фото: МО РФ

ВСУ столкнутся с серьезными проблемами из-за глушения системы Starlink российскими РЭБ, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале. Он напомнил, что все военные коммуникации Украины зависят от системы Starlink.

Конечно, Соединенные Штаты попытаются найти способы обойти глушение, но если русские останутся впереди, что они могут сделать, учитывая, что они признанные мастера в таких вещах, тогда это катастрофа для Украины. Коммуникации, военные коммуникации очень сильно зависят от системы Starlink, — отметил он.

До этого газета The Wall Street Journal информировала, что терминалы Starlink используют ВС РФ. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российской армии.

Ранее в Пентагоне заявили о сотрудничестве США, Украины и компании Илона Маска SpaceX. Помощник главы оборонного ведомства по космической политике Джон Пламб пояснил, что партнерство призвано помешать несанкционированному доступу России к Starlink в приграничных районах. По его словам, Вашингтон намерен продолжить борьбу с этой проблемой. Пламб добавил, что в настоящий момент США «успешно противодействуют» использованию Starlink российской стороной.