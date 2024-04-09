В США заявили об использовании российскими войсками Starlink WSJ: российские войска используют терминалы Starlink от компании SpaceX Маска

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Терминал спутникового интернета Starlink

Российские войска используют терминалы спутникового интернета Starlink от компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска, сообщает газета The Wall Street Journal. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Московский продавец, который представился только как Олег, сказал, что большая часть его заказов поступала с «новых территорий» или предназначалась «для использования военными», — передает газета.

Ранее в США начали проверку SpaceX. Инициаторами выступили демократы в палате представителей, которые заподозрили незаконное использование терминалов Starlink Россией. Конгрессменов Роберта Гарсию и Джейми Раскина интересует, применила ли компания меры, чтобы предупредить применение ее сервисов Россией в конфликте на Украине. Политики считают, что если Россия задействовала терминалы, то может иметь место нарушение санкций США.

Ранее официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы России располагают терминалами Starlink. По его словам, такие сведения подтвердила военная разведка ВСУ.