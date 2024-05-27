«Выжигаем позиции ВСУ»: успехи российской армии к утру 27 мая

Фото: МО РФ

Министерство обороны России сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 27 мая?

Что известно об ударе «Урагана» по позициям ВСУ

В военном ведомстве отметили, что выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить систематические передвижения групп бойцов и военной техники.

«Выжигаем позиции ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня „Ураган“ нанесли удар по колонне с боеприпасами и живой силе ВСУ. Высокая дальность и большая площадь поражения „Ураганов“ дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Как тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

В МО России заявили, что бронегруппа тульских десантников уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте на Северском направлении.

«Разведгруппа „крылатой пехоты“ при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом противника в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР», — рассказали в Минобороны РФ.

Уточняется, что командование тульского гвардейского воздушно-десантного соединения для уничтожения противника направило бронегруппу на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М гвардейского парашютно-десантного полка.

«Под покровом ночи в сопровождении мобильных групп охраны со средствами РЭБ и противодроновыми ружьями экипажи боевых машин оперативно совершили марш на штатной технике в указанный район. Действуя профессионально, решительно и слаженно, проявляя мужество и отвагу, экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ», — дополнили в оборонном ведомстве.

Что известно об ударе Су-34 по подразделениям ВСУ

Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ.

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО», — заявили в министерстве.

Отмечается, что бомбометание было выполнено по командному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток», а удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

«После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета», — сообщили в Минобороны.

Что происходит на Авдеевском направлении

Военнослужащие расчета 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С3М «Акация» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в ходе боевой работы на Авдеевском направлении.

«Получив координат цели от разведывательных подразделений, ведущих беспрерывное наблюдение с воздуха при помощи БПЛА, военнослужащие оперативно навели орудие на цель. Выполнив серию выстрелов 152-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с закрытой огневой позиции, наш артиллерийский расчет полностью уничтожил замаскированный в лесополосе блиндаж националистов в котором находились операторы разведывательных и ударных беспилотников», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Уточняется, что российские военнослужащие также уничтожили замаскированный в кустарнике миномет противника.

«Слаженные и эффективные действия артиллеристов группировки войск „Центр“ препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступление штурмовых групп мотострелковых подразделений», — дополнили в оборонном ведомстве.

Что происходит в Херсонской области

Расчет миномета «Поднос» морской пехоты Черноморского флота группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«На херсонском направлении расчет „кочующего“ 82-миллиметрового миномета „Поднос“ морской пехоты Черноморского флота группировки войск „Днепр“ поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра», — сообщили в Минобороны.

Благодаря габаритам и весу минометы «Поднос» могут транспортировать в разобранном виде расчет из трех бойцов. Максимальная дальность стрельбы «Подноса» — шесть километров. Минометчики работают в тесной связке с операторами БПЛА и получают от них координаты целей и корректировки. После ударов по противнику расчет быстро сворачивает миномет и покидает позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

Читайте также:

Отравленные боеприпасы, беспилотники: как ВСУ атакуют Россию ночью 27 мая

Раскрыт хитрый план Киева по мобилизации: новости СВО на вечер 26 мая

Массированный удар по целям на Украине 26 мая: какие объекты ВСУ поражены