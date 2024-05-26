Массированный удар по целям на Украине 26 мая: какие объекты ВСУ поражены

Фото: МО РФ

В ночь на 26 мая объекты ВСУ подверглись массовому удару со стороны ВКС РФ. Что об этом известно, какие цели были поражены, что происходит в зоне СВО утром 26 мая?

Что известно о ночном ударе по целям на Украине

Как передает Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО», в ночь на 26 мая был нанесен массированный комбинированный ракетный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нескольких областях.

«Удары наносились по военным целям в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Полтавской, Львовской областях. Армия России применила крылатые ракеты (Х-101, Х-55), аэробаллистические ракеты „Кинжал“, БПЛА „Герань-2“», — пишет источник.

По данным ресурса, основной целью ночного ракетного удара был аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

«По нему изначально отработали до 20 БПЛА „Герань-2“, около 15 крылатых ракет Х-101, Х-55 и три „Кинжала“», — уточняет Telegram-канал.

Украинские источники сообщали, что город Староконстантинов был полностью обесточен. По информации ресурса «Сводки и аналитика СВО», аэродрому нанесен серьезный урон, а ПВО ВСУ была вскрыта.

«Именно данный аэродром является основным местом базирования носителей авиационных крылатых ракет противника Су-24М. Также его собираются использовать под F-16», — добавляет ресурс.

Как пишет Telegram-канал «Два майора», в течение минувшей ночи армия России наносила удары по объектам ВСУ с применением БПЛА «Герань» и 10 самолетов Ту-95М. Также использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», применялась тактическая авиация для запуска ракет, ФАБ с УМПК и УМПБ.

Фото: МО РФ

«Удары пришлись на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, объекты в Киевской, Житомирской, Полтавской, Кировоградской областях. Отбой воздушных тревог на Украине начался к утру. В Харьковской области, объекты в которой поражались и днем, воздушная тревога звучала более 20 часов», — отмечает источник.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», основная часть ракет достигла целей между тремя и четырьмя часами утра, поражались исключительно военные объекты.

«БПЛА „Герань-2“ работали первой волной и уничтожали цели в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Одесской областях. Второй и третьей волной применялись крылатые ракеты Х-101 по целям в Хмельницкой области. Наиболее плотному обстрелу подвергся аэродром Староконстантинов, где базировалась 7-я бригада тактической авиации ВВС Украины (7-я БрТА, в/ч А2502) и самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Помимо Х-101 по аэродрому, предположительно, были применены гиперзвуковые ракеты „Кинжал“», — передает ресурс.

Также были поражены цели в Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Кировоградской и Киевской областях, докладывает источник. Кроме того, «Кинжалы», предположительно, применялись по трем неизвестным на данный момент объектам в Хмельницкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях, пишет «Военная хроника».

«Не исключено, что речь идет об аэродроме Ивано-Франковска, где базируется 114-я бригада тактической авиации, а также аэродроме Винницы, где базируется 456-я транспортная бригада, по расположению которой дважды наносились массированные удары», — предполагают авторы публикации.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит в зоне СВО утром 26 мая

По информации Telegram-канала War Gonzo, российские войска продолжают улучшать свои позиции на Запорожском направлении.

«Северо-западнее Вербового в результате штурмовых действий под контроль ВС РФ перешло несколько позиций ВСУ. В районе Работино продолжаются бои с применением средств дальнего поражения с обеих сторон», — докладывает источник последние новости с данного направления.

На Донецком фронте продолжаются бои в селе Парасковиевка, ВС РФ выбивают украинский гарнизон из данного населенного пункта, передает War Gonzo.

«В Георгиевке украинские войска сохраняют свое присутствие на окраине села, но полный контроль ВС РФ над населенным пунктом — дело времени. В Красногоровке при поддержке авиации и артиллерии продолжаются штурмовые действия российских войск. В районе Нетайлово — бои в лесополосе на окраине села. В Уманском также есть успехи российских войск, ВСУ выбиты с территории населенного пункта», — пишет ресурс.

Telegram-канал сообщает, что продолжаются бои в восточном пригороде Часова Яра. Также идут боевые действия на северном и южном флангах Часовоярского направления: западнее Красного и в районе Богдановки.

«Продолжаются ожесточенные бои в центре Волчанска и на окраине Липцев. ВСУ перекидывают на направление все новые резервы, чтобы остановить продвижение российских войск. На данный момент бои имеют встречный характер», — передает War Gonzo информацию о боевых действиях на Харьковском направлении.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Ракета, 29 снарядов, дроны: как ВСУ атакуют регионы России ночью 26 мая

Залп «Града» обрушился на взвод ВСУ: успехи российской армии к утру 26 мая

Десятки «Вампиров» пытались атаковать Белгород: новости СВО на утро 26 мая