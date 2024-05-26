Ракета, 29 снарядов, дроны: как ВСУ атакуют регионы России ночью 26 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские регионы. Какие территории РФ оказались в опасности в ночь на 26 мая, что известно о последствиях?

Белгородская область

Пресс-служба Минобороны сообщила, что около 22:30 мск средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью. Там уточнили, что попытка была пресечена около 22:30 мск.

«Около 22:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации с применением противокорабельной ракеты (ПКР) „Нептун“ и реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО одна ПКР „Нептун“ и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожены над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что, предварительно, пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в больнице Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще один пострадавший с осколочным ранением лица и грудной клетки доставлен бригадой скорой в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь всем пострадавшим оказывается, добавил Гладков.

Кроме того ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. По сведениям губернатора, пострадавших нет.

«На данный момент разрушения зафиксированы в семи частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы находятся на месте. Тепловой контур по временной схеме закрывается. Обход территории продолжается», — отметил губернатор.

Около 01:00 мск Гладков рассказал, что украинская армия повторно обстреляла Шебекино из РСЗО.

«Никто из мирных жителей не пострадал. По предварительной информации, в городе выбиты окна в 26 квартирах четырех многоквартирных домов, повреждены три частных жилых дома, <...> загорелась хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля, стоящих на парковке возле многоквартирного жилого дома. <...> Еще семь машин посечены осколками. Есть повреждение на линии газоснабжения — аварийные службы проводят восстановительные работы», — сообщил губернатор.

Курская область

В ночь на 26 мая опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области, предупредил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Средства противовоздушной обороны приведены в боеготовность, указал он.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — говорится в сообщении.

Накануне Смирнов сообщил, что несколько населенных пунктов Курской области остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны украинских военных. Он добавил, что в результате атаки ВСУ никто из мирных жителей не пострадал.

«Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. В результате повреждения электрического оборудования нет света в нескольких населенных пунктах», — написал он.

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