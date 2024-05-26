Взрыв прогремел в Киевской области «Общественное»: в Киевской области прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

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В Киевской области прозвучал взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное». Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Киевской области было слышно звук взрыва, — говорится в сообщении.

До этого на территории Киевской и еще 11 областей Украины была объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в столичном регионе сигнал прозвучал в 02:02 мск.

Также сирены о ракетной опасности звучали в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже они включились в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Житомирской областях.

25 мая стало известно о сильном взрыве в украинском Чернигове. Согласно информации Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО (Резерв)», удар пришелся по аэродрому Певцы.

До этого сообщалось, что в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева, повреждена припортовая инфраструктура. Ранее в этом районе прогремело несколько взрывов.