Стало известно об ударе по складу на Украине, где могли быть ракеты ATACMS Подполье: ВС РФ ударили по складу с ракетами ATACMS в Днепропетровской области

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства. По его словам, удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины в Павлограде. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Город Павлоград Днепропетровской области в полночь 26 мая получил прилеты по военным объектам. Было два удара в начало первого ночи. <...> Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины, — рассказал он.

Лебедев отметил, что, по данным подполья, на этой неделе три КАМАЗа привезли на склады возле военной части ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS. Он отметил, что второй удар, нанесенный по объекту, сопровождался детонацией и «сильным фейерверком».

Лебедев также сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, один из ударов пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16.

До этого координатор николаевского подполья рассказывал, что жители Украины нашли новый способ побега за границу, для этого они используют транзитную зону Молдавии. По его словам, речь идет о специальном участке на трассе из Одессы в другой украинский город — Рени.