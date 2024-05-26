Стало известно об ударах ВС РФ по военным объектам в Хмельницкой области Подполье: ВС России нанесли серию ударов по военным объектам Староконстантинова

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы РФ в ночь на 26 мая нанесли удары по военным объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, были прилеты и по энергетическим объектам. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам, — рассказал он.

Лебедев также рассказал, что российские войска нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства. По его словам, удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины в Павлограде. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в столичном регионе Украины. Сведения появились на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киевской области предупреждающий сигнал прозвучал в 02:02 мск. Также предупреждение было объявлено в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.