Десятки «Вампиров» пытались атаковать Белгород: новости СВО на утро 26 мая

Фото: МО Украины

Cредства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. Попытка была пресечена около 22:30 мск.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 25 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Число погибших при обстреле ВСУ в Белгородской области выросло до четырех

В результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области погибли четыре мирных жителя, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также двенадцать человек ранены, включая восьмилетнего мальчика.

Восемь пострадавших с осколочными ранениями различных частей тела госпитализированы в профильные отделения городской больницы № 2 города Белгорода, написал губернатор. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых, оба в тяжелом состоянии: у мужчины — множественные осколочные ранения туловища и конечностей, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Их прооперировали, сейчас они в реанимации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

ВСУ выпустили 15 снарядов РСЗО Vampire по Белгородской области

Вооруженные силы Украины выпустили в сторону российской территории 15 снарядов РСЗО Vampire, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, все воздушные цели были ликвидированы над Белгородской областью.

Попытка атаки была пресечена около 19:00 мск. Уточняется, что ее отразили дежурные средства противовоздушной обороны ВС России.

По военному складу ВСУ в торговом центре Харькова был нанесен удар

Представители силовых структур сообщили об уничтожении военного склада Вооруженных сил Украины. Объект, который обнаружила российская разведка, находился в торговом центре Харькова.

По складу был нанесен удар. Уточняется, что ВСУ использовали технику живого щита, расположив объект, который также являлся командным пунктом, в людном месте.

Фото: МЧС Украины

В Британии озвучили последствия ударов по России американским оружием

Москва ответит Западу всеми возможными способами по всему миру, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары по территории России своим оружием, заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran. По его мнению, США в таком случае не хватит сил и ресурсов для противостояния России, поэтому эта идея является «совершенно безрассудной».

ВС РФ могут свободно поражать базы США, подчеркнул эксперт, однако американские элиты на самом деле не волнует возможная реакция Кремля на радикальный шаг США. Президент США Джо Байден рано или поздно все же даст согласие на применение американского оружия против территории России, поскольку «одержим Россией» и президентом страны Владимиром Путиным, пояснил аналитик.

Более тысячи российских военных стали специалистами управления БПЛА

Инструкторы школ операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) проекта «Архангел» с 2022 года обучили управлению разведывательными и ударными FPV-дронами более тысячи российских военных, рассказал РИА Новости инструктор филиала школы с позывным Малой. По его словам, опытный пилот дрона может грамотно оценивать ситуации и максимально эффективно действовать на поле боя.

Инструктор отметил, что курс в школе занимает три недели. За это время военнослужащие обучаются с нуля до специалиста по использованию FPV-техники.

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