Залп «Града» обрушился на взвод ВСУ: успехи российской армии к утру 26 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты «Града» нанесли удар по складам с боеприпасами и живой силе Вооруженных сил Украины. О каких еще успехах ВС РФ известно к утру 26 мая?

Что известно об ударе «Града» по живой силе и складам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что расчеты «Града» 1-го армейского корпуса ударили по живой силе и складам с боеприпасами украинских войск.

«Ночной „Град“: артиллеристы 1-го армейского корпуса нанесли удар по живой силе и складам с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении», — говорится в сообщении МО в Telegram.

Также Минобороны опубликовало видео, где показаны запуск снарядов артиллеристами и кадры с поражением целей.

Что происходит на Ореховском направлении

Российские войска расширили зону контроля за селом Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ранее Минобороны сообщало, что группировка войск «Днепр» в середине мая освободила населенный пункт Работино в Запорожской области, выбив оттуда украинские войска.

«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами», — сказал Рогов.

Что известно об эвакуации жителей Волчанска

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие группировки войск «Север» эвакуировали мирных жителей Волчанска Харьковской области и оказали им квалифицированную медицинскую помощь.

«Военнослужащие группировки войск „Север“ эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, украинские военнослужащие, отступая, наносят удары по жилым домам артиллерией и дронами-камикадзе. Под одним из таких ударов оказались жители Волчанска Константин Игоревич и Светлана Владимировна. Сейчас они проходят лечение в одной из больниц Белгородской области.

«Две недели мы сидели в подвале. Это был ад. Мы из погреба выскочили и залезли в кусты. Я прикрыл женщину. Потом был удар. Мне пальцы разорвало. Её контузило, она ничего не понимала. Мой дом обстреляли. В крышу попало. Только мы выскочили из подвала в зелёнку, дом упал. Это всё, что у меня осталось», — рассказал Константин.

Светлана добавила, что «там были наемники». «Мы узнали по акценту. Мы слышали разговор, и акценты были не русские, не украинские», — отметила она.

Что известно о взрывах на Украине

Серия взрывов прозвучала на территории Житомирской области на северо-западе Украины, информирует издание «Фокус». Подробности инцидента журналисты не приводили. Местные власти инцидент не комментировали.

На территории Киевской и еще 11 областей Украины была объявлена воздушная тревога, следовало из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации. В столичном регионе сигнал прозвучал в 02:02 мск.

Воздушная тревога также действовала в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Позже сигнал раздался в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях. Местные власти ситуацию не комментировали.

Украинский телеканал «Общественное» сообщал, что повторные взрывы раздались в Хмельницкой области. Также они прозвучали в Житомирской области. Подробности не раскрывались, власти не комментировали эти сведения.

«В Хмельницкой области снова раздаются взрывы», — информировали авторы материала.

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