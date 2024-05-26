Раскрыт хитрый план Киева по мобилизации: новости СВО на вечер 26 мая

Фото: МО Украины

Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ, обратил внимание политолог Сергей Марков. Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 26 мая, как «Вампиры» атаковали Белгород и что в Великобритании говорят об использовании Украиной западных вооружений, читайте в материале NEWS.ru.

Как проходит мобилизация на Украине?

Марков в своем Telegram-канале отметил, что политика Киева по амнистированию заключенных для их отправки на фронт демонстрирует, что добровольцы на Украине давно закончились. По его словам, власти забирают экс-заключенных по мобилизации сразу, чтобы у них не было времени сбежать от военкомов.

По мнению политолога, мужчины на Украине предпочтут сидеть в тюрьме, нежели гибнуть в окопах. Он отметил, что многие специально совершают преступления, чтобы оказаться за решеткой вместо отправки на фронт по мобилизации, но теперь власть лишает их такой возможности.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что жители Украины нашли новый способ побега за границу. Для этого они используют транзитную зону Молдавии. По его словам, речь идет о специальном участке на трассе из Одессы в другой украинский город — Рени. По его словам, люди бросают на трассе машину и бегут в сторону молдавского села Паланка.

Тем временем украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в Румынии задержали двух украинцев, которых подозревают в нападении на украинских пограничников во время незаконного пересечения границы в Закарпатье. Подозреваемым грозит экстрадиция на родину и наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Фото: МО Украины

Какая обстановка складывается в зоне СВО?

Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ поразили живую силу и технику ВСУ в 128 районах в зоне СВО. Противник за сутки потерял до 1590 человек личного состава и десятки единиц военной техники на Харьковском, Донецком и Херсонском направлениях.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, один из них пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16.

Лебедев также рассказал, что ВС РФ ударили по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства. По его словам, удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины в Павлограде. Однако в Минобороны РФ пока не подтвердили информацию о поражении объектов ВСУ в Староконстантинове и в Павлограде.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного. Telegram-канал «Военный обозреватель» раскрыл, что артиллерия ВС РФ нанесла удар по объектам ВСУ в поселке Хотень Сумской области на границе с Курской областью.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что известно о ситуации на Харьковском направлении?

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также российские бойцы атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

ВСУ потеряли до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, а также 105-мм гаубицу М119 производства США, — говорится в сообщении.

В ведомстве также рассказали, что военнослужащие Северной группировки войск эвакуировали мирных жителей из Волчанска Харьковской области. Им оказана квалифицированная медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что ВС РФ собирают на границе еще одну группировку войск для наступления на Харьковском направлении. По его словам, российские войска планируют атаку в 90 км к северо-западу от самого Харькова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какое громкое обещание дал глава ГУР Буданов?

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что уничтожит Черноморский военно-морской флот России. Соответствующее обещание он дал на саммите UNITED24, рассказывая о своем хобби вице-премьеру, министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову. По его словам, которые приводит портал Gazeta.ua, он собирает модели российских кораблей, уничтоженных ВСУ.

Если говорим о морских дронах, у меня модельки кораблей стоят. Новый [уничтоженный корабль] появляется — новая [модель корабля в коллекции]. Надеюсь, когда-нибудь полную полку заставлю. Это будет означать, что Черноморский флот закончился, — сказал Буданов, рассказывая о своей коллекции.

Украинский Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на ОП Украины ранее сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского запретил СМИ брать интервью у Кирилла Буданова. По его данным, причиной этому стала возросшая популярность Буданова среди населения Украины. Как отметили авторы канала, электорат экс-главкома ВСУ Валерия Залужного после его отставки стал перетекать к главе ГУР.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press Кирилл Буданов

Какие предложения по Украине прозвучали на Западе?

Как пишет Der Spiegel, Польша и страны Прибалтики выразили готовность ввести свои войска на Украину, если Россия достигнет большего результата во время продвижения под Харьковом. По данным издания, депутаты этих стран сообщили о своих планах немецким властям во время конференции по внешней политике и безопасности в Таллине.

Боевые действия на Украине вынуждают польские ВВС чаще объявлять тревогу. Оперативное командование ВС республики ранее сообщило, что поднимало в воздух свои военные самолеты и технику союзных стран в связи с ракетными ударами России по украинским объектам. К утру 26 мая ведомство отчиталось, что деятельность авиации была прекращена. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Тем временем депутат бундестага призвал союзников Украины обеспечить западные области страны защитой от российских ракет и дронов. По его словам, силы ПВО можно было бы установить на границе с Украиной так, чтоб их дальность достигала до 100 километров. Ранее такой вариант отвергли генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Столтенберг при этом активно призывает разрешить Киеву наносить удары западным оружием по территории России. В Италии с такой точкой зрения не согласны: вице-премьер страны Маттео Сальвини отметил, что Италия не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать такое разрешение ВСУ.

Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos Джо Байден

Почему Байден не примет участие в швейцарском саммите по Украине?

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка» предположил, что отказ Байдена от поездки на конференцию по Украине в Швейцарии показал, что Вашингтон потерял интерес к Киеву. По его словам, Зеленский стал «слишком сильно верить» в то, что весь мир вращается вокруг украинского конфликта, поэтому Белый дом его отрезвил.

Это холодный душ (для Зеленского. — NEWS.ru). Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины, — считает Бондаренко.

Первый зампред Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Байден не приедет на украинский саммит из-за президентской кампании. По его словам, для политиков США всегда приоритетом являются внутриполитические вопросы. Выборы для Байдена вышли на первое место, пояснил он.

В свою очередь Зеленский в видеообращении из Харькова вновь попросил Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать саммит по Украине. По его словам, так главы США и Китая смогут проявить «лидерство в приближении мира».

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