Стало известно об ударе по готовящемуся принять F-16 аэродрому на Украине Подполье: ВС России ударили по готовящемуся к приему F-16 аэродрому на Украине

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в городе Староконстантинове в Хмельницкой области. По его словам, которые приводит РИА Новости, один из ударов пришелся по аэродрому, который готовят к приему истребителей F-16. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Еще один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным сопротивления, находится иностранная военная техника, — рассказал Лебедев.

Он отметил, что на объекте также происходит обучение мобилизованных украинцев работе с западными образцами вооружений. По словам подпольщика, процессом руководят иностранные инструкторы. Лебедев добавил, что еще одной целью стала подстанция в Константинове, после детонации в городе пропало электричество.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Хмельницкой и Житомирской областях произошли взрывы. Кроме того, о звуках взрывов сообщалось и в столичном регионе Украины. Сведения появились на фоне воздушной тревоги. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Киевской области предупреждающий сигнал прозвучал в 02:02 мск. Также предупреждение было объявлено в Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.