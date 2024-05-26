«Лучше сидеть в тюрьме»: Марков раскрыл хитрый план Киева по мобилизации Марков: Украина отправляет заключенных на фронт из-за нехватки добровольцев

Киев приступил к реализации программы по освобождению заключенных для их участия в боевых действиях, но пошел путем, отличным от РФ, обратил внимание политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале «Логика Маркова». Он отметил, что если в России для отправки на СВО отбирали исключительно добровольцев, то на Украине людей амнистируют в одностороннем порядке и тут же забирают по мобилизации. По его словам, дело в том, что добровольцы на Украине давно закончились.

На Украине пошли другим путём. Там амнистируют по решению властей , — и тут же забирают по мобилизации, — чтобы у человека не было времени сбежать от военкомов. Почему другой путь? А все добровольцы уже давно закончились, — написал он.

По мнению Маркова, мужчины на Украины предпочтут сидеть в тюрьме, нежели погибнуть в окопе. Он отметил, что многие специально совершают преступления, чтобы оказаться за решеткой вместо отправки на фронт по мобилизации.

Но теперь власть лишает их такой возможности, — подчеркнул эксперт.

Министр юстиции Денис Малюська ранее заявил, что власти Украины за последние несколько недель освободили 350 заключенных из-за продвижения ВС России в Харьковской области. По его словам, в стране не хватает ресурса, чтобы пополнять ряды ВСУ.