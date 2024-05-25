Украина выпустила сотни заключенных из-за ВС России под Харьковом NYT: Украина освободила 350 заключенных из-за действий ВС России под Харьковом

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global look Press

Власти Украины за последние несколько недель освободили 350 заключенный из-за продвижения ВС России в Харьковской области, заявил в интервью The New York Times министр юстиции Денис Малюська. По его словам, в стране не хватает ресурса, чтобы пополнять ряды Вооруженных сил Украины.

Почти 350 заключенных были освобождены в соответствии с новым законом, который позволяет им служить в обмен на возможность условно-досрочного освобождения, — сказал Малюська.

Он добавил, что сейчас судебные органы страны рассматривают еще 4300 заявлений, который подали заключенные. Малюська отметил, что до 20 000 таких заявителей могут быть завербованы на службу в рядах ВСУ. Министр также признал, что мера вызвана тем, что Украина испытывает «трудности» с призывом на военную службу обычных граждан и острый дефицит солдат.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что мобилизация на Украине может привести к краху государства. Он отметил, что украинцы совершенно не мотивированы воевать, поэтому будут некачественно выполнять поставленные перед ними задачи.

Полковник отметил, что из-за этого при первой возможности украинцы будут пытаться сдаться в плен. Кроме того, новый закон о мобилизации привел к тому, что города опустели. Многие украинцы убегают из-за того, что не хотят подчиняться новым правилам, заключил Матвийчук.