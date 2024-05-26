С боем перешедшие границу Украины и Румынии мужчины задержаны «Страна.ua»: в Румынии задержали украинцев, напавших на украинских пограничников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Румынии задержали двух украинцев, которых подозревают в нападении на украинских пограничников во время незаконного пересечения границы в Закарпатье, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подозреваемым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

По данным издания, задержаны украинские граждане: Боярко А. С., 1988 года рождения, и Нежижим Р. М., 1993 года рождения. Оба проживали в Запорожской области. Источник рассказал, что готовится запрос на экстрадицию.

Как сообщалось ранее сегодня, 26 мая, двое мужчин напали на украинского пограничника в Закарпатье. Нападавшие забрали у него пистолет и скрылись в Румынии. Мужчины находились в запретной зоне.

До этого сообщалось, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией и их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.