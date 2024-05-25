Двое мужчин напали на украинского пограничника и скрылись в Румынии «Страна.ua»: двое мужчин напали на украинского пограничника в Закарпатье

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Двое мужчин напали на украинского пограничника в Закарпатье, пишет «Страна.ua». По данным издания, нападавшие забрали у него пистолет и скрылись в Румынии. Мужчины находились в запретной зоне.

Пограничник попытался задержать нарушителей и начал стрелять в воздух. Однако мужчины напали на него и смогли отобрать пистолет «Форт 12 P».

Злоумышленники открыли огонь и сделали пять выстрелов в направлении пограничника, но не смогли попасть. После этого они скрылись на территории соседней страны.

Ранее украинские пограничники открыли огонь по мужчине, пытавшемуся нелегально проникнуть в Молдавию. Инцидент произошел в поселке Болган. Пограничники сделали два предупредительных выстрела. В результате мужчина получил ранение ног.

В ходе задержания пострадавший оказал сопротивление. Мужчина ударил одного из сотрудников погранслужбы, после чего воспользовался газовым баллончиком и попытался забрать табельное оружие у военнослужащего.

Белорусские пограничники ранее обнаружили тела двух беженцев на границе с Латвией. Инцидент произошел 9 мая. Прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчин.