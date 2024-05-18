Названа причина начала жесткой мобилизации на Украине El País: Киев начал жесткую мобилизацию из-за падения морального духа граждан

Фото: МО Украины

Правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения, сообщает испанская газета El País. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране, сказано в материале.

Трудности Киева с поиском свежих войск (результат усталости и ослабления морального духа населения) вынудили правительство активизировать свою все более непопулярную кампанию по набору войск, — говорится в публикации.

Авторы материала отметили, что наступление российских войск в Харьковской области показало огромную диспропорцию между военным подъемом РФ и усталостью Украины. Кроме того, из-за перемен на поле боя украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден отменить свое международное турне. В рамках него политик планировал посетить Испанию и Португалию.

Ранее наступление Вооруженных сил России в Харьковской области оценил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. По его мнению, это «только начало». Сенатор уверен, что в рамках специальной военной операции российские силы установят контроль над «всеми исконно русскими землями».