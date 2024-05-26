Польша подняла в небо авиацию из-за «активности России»

Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что поднимало в воздух свои военные самолеты и технику союзных стран в связи с ракетными ударами России по территории Украины. К утру 26 мая ведомство отчиталось, что деятельность авиации была прекращена. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины <...>. Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены, — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в последний раз фиксировали российскую активность на западе Украины в ночь на 8 мая. Спустя три часа в ВС Польши отметили, что Россия якобы завершила ракетные удары большой дальности по украинской территории, в связи с чем командование отозвало военные самолеты.

В конце апреля оперативное командование польских ВС также сообщило, что дважды за ночь поднимало в воздух дежурные военные самолеты в связи с ракетными ударами России по территории Украины. К утру 27 апреля ведомство отчиталось, что деятельность польской авиации была прекращена. Минобороны России не комментировало эту информацию.