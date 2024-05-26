Депутат раскрыл, почему Байден «кинул» Зеленского на саммите в Швейцарии Новиков: Байден не поддержит Зеленского в Швейцарии из-за более важных дел в США

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Джо Байден

Американский лидер Джо Байден не приедет на украинский саммит в Швейцарии из-за президентской кампании, предположил в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, для политиков США всегда приоритетом являются внутриполитические вопросы. Выборы для Байдена вышли на первое место, пояснил он.

Конечно, часть избирателей желают знать, какие внешнеполитические приоритеты будут у будущих возможных президентов. Но прежде всего их интересуют вопросы, связанные с налогами, медициной. То, что Байден в данном случае выбирает остаться дома — это очевидно, как раз идет избирательная кампания, — пояснил депутат.

Новиков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский недавно в беседе с зарубежными журналистами сетовал на тему того, что для победы необходимо «сколотить» большее количество стран, чем то, которое сейчас готово поддерживать Киев. Это говорит о том, что украинский лидер не видит мирового большинства, которое выступало бы с позицией защиты Украины.

Вашингтон исходит из своих возможностей, которые имеют ограниченный ресурс. США не отказываются от поддержки киевского режима, они считают, что им эту поддержку и так организуют, — объяснил Новиков.

Ранее киевский политический деятель Олег Соскин заявил, что президент США Джо Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Зеленского. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».