Стало известно, как США сдали Зеленского Олег Соскин: Байден не поедет на «саммит мира» во избежание легитимации Зеленского

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского, рассказал в эфире своего YouTube-канала киевский политический деятель Олег Соскин. По словам экс-советника президента Украины, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».

По сути, Зеленский хочет, чтобы его легитимизировали лидеры государств, — подчеркнул Соскин.

Как отметил политик, рейтинг американского президента стремительно снижается, а конкуренцию Джо Байдену составляет не только Дональд Трамп, но и Роберт Кеннеди — младший. Эксперт уверен, что именно поэтому глава Белого дома не может себе позволить «эксперименты» в Швейцарии.

Срок полномочий президента Украины подошел к концу 20 мая. Выборы главы государства должны были пройти 31 марта. Однако голосование отменили, объяснив это военным положением и всеобщей мобилизацией.

Владимир Зеленский ранее заявил, что его не волнуют рассуждения по поводу его нелегитимности на посту главы Украины после истечения срока полномочий. Президент посоветовал обратиться к законам и конституции для ответа на этот вопрос.