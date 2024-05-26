Европейская страна запретила Киеву бить по России своим оружием Вице-премьер Сальвини: Италия не должна разрешать Киеву бить по территории РФ

Фото: Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Маттео Сальвини

Италия не находится в состоянии войны с Россией, поэтому не может дать разрешение Вооруженным силам Украины на нанесение ударов итальянским оружием по российской территории, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини, его слова приводит агентство ANSA. При этом он назвал правильным намерение Рима оказать военную помощь Киеву.

Итальянское оружие не должно быть направлено против стран, с которыми мы не находимся в состоянии войны, — пояснил Сальвини.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. Глава Альянса также подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять своих военнослужащих на помощь ВСУ.

Как считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Столтенберга необходимо судить за призывы разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Он уверен, что подобные предложения подталкивают мир к катастрофе.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, комментируя слова генсека НАТО, объяснил соответствующее заявление «помешательством на войне». Он убежден, что Столтенберг хочет навредить Москве любой ценой.