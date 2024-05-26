Стало известно о мощном ударе ВС РФ по селу на границе с Курской областью «ВО»: ВС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ на границе с Курской областью

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщает, что российская артиллерия нанесла мощный удар по объектам ВСУ в поселке Хотень Сумской области. Как отмечает канал, населенный пункт находится в 10 километрах от границы с Курской областью. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По информации украинских мониторинговых ресурсов, российская артиллерия в эти минуты наносит мощный удар по объектам ВСУ в н. п. Хотень Сумской области в 10 км от границы с Курской областью РФ, — говорится в сообщении канала.

По данным канала «Военная хроника», там располагаются позиции украинской артиллерии и станции контрбатарейной борьбы.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщил, что российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного. По словам Рогова, российская армия шаг за шагом освобождает эти два населенных пункта. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что оборона ВСУ рушится на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Он подчеркнул, что основные трудности у украинской армии сложились в районе Авдеевки, а также под Херсоном. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался». При этом Матвийчук отметил, что делать прогнозы о большом наступлении Вооруженных сил России в ближайшие недели пока рано.