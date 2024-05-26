Рогов рассказал о наступлении ВС России в Старомайорском Рогов: российские войска шаг за шагом освобождают Старомайорское и Урожайное

Фото: МО РФ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного. По словам Рогова, российская армия шаг за шагом освобождает эти два населенных пункта, передает РИА Новости. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Наши войска перехватили инициативу и пошли вперед, шаг за шагом выдавливая противника из захваченных им в ходе контрнаступления летом прошлого года сел Старомайорское и Урожайное. Именно эти села режим Зеленского выдавал тогда как одно из главных достижений своего наступления, — сказал он.

Рогов ранее предположил, что бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного отправили в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти. Сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии, уверен эксперт, Залужного «перевоспитают» из американского шпиона в британского.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что оборона ВСУ рушится на Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. Он подчеркнул, что основные трудности у украинской армии сложились в районе Авдеевки, а также под Херсоном. По словам эксперта, если взять всю протяженность линии боевого соприкосновения, фронт со стороны ВСУ «уже посыпался». При этом Матвийчук отметил, что делать прогнозы о большом наступлении Вооруженных сил России в ближайшие недели пока рано.