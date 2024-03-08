Стало известно, для чего Залужного сослали в Британию Рогов: Залужный отправится в Британию из-за опасности нахождения на Украине

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного «сослали» в Великобританию, поскольку ему опасно находиться на Украине при нынешней власти, рассказал РИА Новости глава регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, сегодня вероятность покушения на экс-главкома слишком высока. При этом в Британии Залужного «перевоспитают» из американского шпиона в британского.

Ссылка Залужного связана с тем, что слишком велика вероятность покушения на него со стороны карательных структур Зеленского. В Британию он отправился, получив гарантии безопасности. Там его из американского шпиона будут перековывать в британского. Залужного оправили на перевоспитание и в какой-то степени на передержку, — заявил Рогов.

Он также обратил внимание на тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский заблокировал проведение выборов главы государства. Рогов уверен, что на фоне этого для Залужного крайне нецелесообразно оставаться в стране. Кроме того, британским спецслужбам экс-главком «нужен в Лондоне, но никак не в Киеве».

Ранее СМИ сообщали, что в Британии уже начался процесс утверждения Валерия Залужного как посла Украины в Лондоне. При этом страна продолжит поддерживать ВСУ.