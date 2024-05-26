«Холодный душ»: в Киеве объяснили отказ Байдена посетить саммит по Украине Бондаренко: отказ Байдена посещать саммит в Швейцарии отрезвил Зеленского

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Отказ президента США Джо Байдена от поездки на конференцию по Украине в Швейцарии показал, что Вашингтон потерял интерес к Киеву, заявил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью YouTube-каналу «Вышка». По его словам, президент Украины Владимир Зеленский стал «слишком сильно верить» в то, что весь мир вращается вокруг украинского конфликта, поэтому Белый дом его отрезвил.

Это холодный душ (для Зеленского. — NEWS.ru). Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины, — считает Бондаренко.

Эксперт отметил, что данным жестом Байден продемонстрировал, что США бросят Украину на произвол судьбы, если та будет мешать предвыборной президентской кампании действующего главы Белого дома. Бондаренко уверен, что США «сделают все», чтобы завершить этот конфликт на Украине, при этом не факт, что взгляды лидеров на итоги СВО совпадают.

Ранее киевский политический деятель Олег Соскин предположил, что Джо Байден не отправится на саммит мира в Швейцарию, чтобы не участвовать в легитимации Владимира Зеленского. По его словам, американский лидер понимает, что ему нельзя ошибиться, поскольку конкуренты по предвыборной гонке начнут «умножать его на ноль».