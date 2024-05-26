Зеленский обратился к Байдену и Си Цзиньпину из Харькова Зеленский позвал Байдена и Си Цзиньпина на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении из Харькова, опубликованном в его Telegram-канале, попросил американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина поддержать мирный саммит по Украине в Швейцарии. По его словам, так лидеры США и Китая смогут проявить «лидерство в приближении мира».

Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира — действительно мира, а не паузы между ударами, — сказал он.

Зеленский также заявил, что Вооруженные силы РФ собирают на границе еще одну группировку войск для наступления на Харьковском направлении. По его словам, российские войска планируют атаку в 90 км к северо-западу от Харькова. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко ранее предположил, что отказ Байдена от поездки на конференцию по Украине в Швейцарии показал, что Вашингтон потерял интерес к Киеву. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский стал «слишком сильно верить» в то, что весь мир вращается вокруг украинского конфликта, поэтому Белый дом его отрезвил.